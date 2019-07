Gewerbegebiet : Erdbeerland ist eigentlich Gewerbeland

Homburg Bürgermeister Forster: Am Eingang von Homburg bietet das Areal eine Industrie- und Gewerbefläche in bester Lage.

Das Erdbeerland war auch Thema im neu konstituierten Homburger Stadtrat. In dem Gremium ging es vor diesem Hintergrund darum, Mittel für die im Zuge des Umlegeverfahrens entstandenen Kosten in einer Gesamthöhe von 339 673 Euro freizugeben – zu zahlen an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landesentwicklung (LVGL).

Homburgs Bürgermeister Michael Forster (CDU) nutzte diesen Anlass aber im Vorfeld der Sitzung in einem Pressegespräch dazu, seine Vorstellungen für die Zukunft des Erdbeerlandes zu skizzieren und dessen Bedeutung zu betonen. „Das ist der Start in eine Entwicklung in Homburg, die wir auf jeden Fall verstärkt weiterverfolgen müssen – nämlich der Schritt in Richtung Erschließung des Erdbeerlandes.“ Dort habe man, so der Homburger Verwaltungschef, eine Industrie- und Gewerbefläche in bester Lage, „die uns Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Wir hoffen, dass sich dort Industrie und Gewerbe ansiedeln.“ Explizit nannte Forster hier auch mittelständische Unternehmen als potentielle Ansiedlungen. Und: „Gerade mit Blick auf neue Technologie wäre es wünschenswert, wenn wir einen Bereich hätten, der eine gewisse Gründerszene mitbedient.“ Dort solle und wolle man Leute dazu anhalten, sich selbstständig zu machen und „einen gewissen Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft hinein – und auch umgekehrt – zu generieren. Das versuchen wir dann auch mit unserer Wirtschaftsförderung zu gewährleisten“.