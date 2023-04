Keine Saalbau-Gastronomie in Sicht Was passiert mit dem „Hemingway’s“ in Homburg?

Im Jahr 2020 titelte unsere Zeitung „Saalbau-Restaurant bleibt Problemkind“. Und schon 2015 blickten wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung Homburg als Eigentümerin des Gebäudes in eine eher unsichere Zukunft des „Hemingway‘s“. Damals hatte Betreiber Thorsten Bruch den Betrieb vor dem eigentlichen Ende des Pachtvertrages 2016 eingestellt (wir berichteten). Die Position der Stadt damals: Man wolle an der Gastronomie im Saalbau festhalten und schauen, wer sich in der Nachfolge Bruchs am nicht einfachen Standort versuche.