Geschichte des Saarpfalz-Kreises : Was Herzog Christian IV. im Kreis bewegte

Er war einer der schillerndsten Landesherren in der Riege Zweibrücker Regenten. Am 16. September wäre er 300 Jahre alt geworden. Sein Wirken war einprägsam und hallt nach.

„Zu wissen seye hiermit: Demnach zwischen dem Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Christian den Vierten, Pfalz Graffen bey Rhein, Herzogen in Bayern .... „, beginnt der offizielle Text des Abkommens, das für die Stadt Homburg und ihre Umgebung von einschneidender Bedeutung sein sollte. Vertragspartner des Zweibrücker Herzogs Christian IV. war Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken. Beide Landesväter verbanden mit dem Pakt die Zielsetzung, ihre Ländereien zu arrondieren und Splitterbesitz abzustoßen. Sie folgten mit diesem Schritt ganz der Mode ihrer Zeit. Denn zumeist stellten die Herrschaften keine zusammenhängenden Gebiete, Vielmehr bestanden sie bisweilen aus weit verstreuten, nicht selten winzig kleinen Arealen. Dass Wilhelm Heinrich nicht allein als „Fürst zu Nassau‟, sondern zudem als „Graf zu Saarbrücken und Saarwerden, Herr zu Lahr, Wißbaden und Idstein‟ auftrat, verdeutlicht dies ebenso wie die Zusätze, die Christian IV. mit in seinem Titel trug: „Graf zu Veldentz, Sponheim und Rappoldstein, Herr zu Hoheneck“. Die Liste ihrer Besitztümer wäre indes noch weit länger ausgefallen, was beide Regenten mit dem ausdrücklichen Zusatz „p.p.‟ abkürzten. Diese Strukturen so zu verändern, dass eine für die damaligen Zeiten modernere und effektivere Regierung und Verwaltung gewährleistet werden konnte, war die Absicht, die hinter ihren Verhandlungen im Jahr 1755 steckte. So wurden gemeinsame Herrschaften aufgelöst und kleine, von anderen Herrschaftsbereichen quasi eingeschlossene Landesteile abgestoßen. Insgesamt wurde eine Vielzahl von Vereinbarungen getroffen, die für die betroffenen Untertanen tiefgreifende Auswirkungen hatten. So kam das bisherige Amt Homburg mit Ausnahme von Oberbexbach und Mittelbexbach nunmehr in Zweibrücker Besitz. Nassau-Saarbrücken trat seinen Anteil von „fünf Neunteln‟ an Homburg, Beeden, Altstadt, Schwarzenbach und Kirrberg mit samt seiner abgabepflichtigen Untertanen ebenso an Christian IV. ab wie seine „zwei Drittel am großen Frucht- und den kleinen Lämmer-Zehnten in Schönenberg, Queidersbach, Linden, Hermersberg, Stroweiler, Holzlingen nebst der lutherischen Pfarrei zu Kirchenarnbach‟. Es ging also nicht zuletzt auch um die Rationalisierung der Steuer- und Gebührenerhebung. Zweibrücken übergab Saarbrücken im Gegenzug die Dörfer Bliesransbach und Niederbexbach sowie den Frankenholzer Hof – der Fürst von Nassau-Saarbrücken hatte sich mit dieser Regelung die Oberhoheit über den Höcherberg und dessen Kohlevorkommen gesichert. Komplettiert wurde die Gebietsreform aus Zweibrücker Sicht auch dadurch, dass Nassau-Weilburg seine Anteile von vier Neunteln am Amt Homburg, an Altstadt, Kirrberg, Beeden und Schwarzenbach ebenfalls abtrat – im Gegenzug übereignete Zweibrücken die in der Nähe der Weilburgischen Herrschaft Kirchheim liegenden Orte Alsenz, Niederhausen und Winterborn. Apropos Altstadt: Der für Zweibrücken bis dahin so einträgliche Grenzübergang an der imposanten Neunbogenbrücke über die Blies in Limbach wurde damit aufgehoben – womit auch die viele Jahrhunderte lange Zugehörigkeit der beiden gegenüberliegenden Ortschaften zu unterschiedlichen Staaten vorbei war.