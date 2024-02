Fastnacht früher und heute Die gute alte Faasenacht

Meine erste Erinnerung an die Fastnacht war ein Kinderball im großen Saal bei „Glasersch“ in Rohrbach, ich trug ein Baströckchen und fühlte mich wie auf Hawaii. Also dort, wo die Ananas herkamen, was auch so ziemlich alles war, was ich mit Hawaii verband.

10.02.2024 , 08:00 Uhr

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz