Rechtslage : Was den rechtlichen Schutz behinderter Menschen betrifft

Homburg Schätzungsweise 650 Millionen Menschen leben weltweit mit einer Behinderung. In 45 Staaten gibt es Vorschriften, die ihre Rechte schützen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 2006 die UN-Behindertenrechtskonvention angenommen, die in Deutschland seit 2009 in Kraft ist.

Sie konkretisiert universelle Menschenrechte aus der Perspektive behinderter Menschen. Drei Stellen sind in Deutschland mit der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen betraut. Das Bundessozialministerium verantwortet als staatliche Anlaufstelle einen Nationalen Aktionsplan, mit dem durch Projekte die Gesetzesvorgaben in Praxis umgesetzt werden. Das Deutsche Institut für Menschenrechte fördert und überwacht die Umsetzung der UN-Konvention. Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen wirkt als staatliche Koordinierungsstelle und ist mit seiner Öffentlichkeitsarbeit Bindeglied von Staat und Gesellschaft.

In Deutschland sind zudem mehrere Bundesgesetze für den Schutz behinderter Menschen wesentlich. Insbesondere das erste und das neunte der zwölf Sozialgesetzbücher enthalten behinderte Menschen betreffende Normen. Das neunte Sozialgesetzbuch gilt seit 2001. Mit ihm verfolgt der Gesetzgeber statt des vormaligen Fürsorgegedankens das Ziel, die Teilhabe behinderter Menschen nach Bedarf zu verwirklichen. Dieser Weg wurde mit dem Bundesteilhabegesetz 2016 fortgesetzt. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist 2006 in Kraft getreten. Es zielt unter anderem darauf ab, Benachteiligungen wegen einer Behinderung zu verhindern oder auszuräumen. Das Behindertengleichstellungsgesetz gilt seit 2002. Es regelt die Gleichstellung behinderter Menschen im Bereich des öffentlichen Rechts. Es normiert das Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt und die Pflicht zur Barrierefreiheit in den Einrichtungen des Bundes.