Aus der finanziellen Not heraus entstand eine Tradition Warum sich ein Ehepaar schon seit 30 Jahren beim Burgsommer in Kirkel engagiert

Zweibrücken · Susanne und Peter Gebhard engagieren sich seit 30 Jahren beim Kirkeler Burgsommer. Mittlerweile hilft die Familie bereits in vierter Generation mit. Aber was begeistert das Ehepaar an der Arbeit mit den Kindern auf der Anlage?

18.07.2024 , 05:00 Uhr

Susanne und Peter Gebhard sind die ältesten Handwerker beim Kirkeler Burgsommer. Foto: Samira Zimmermann