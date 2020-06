Homburg Die Pressestelle erläutert, wie man sich etwa hinsichtlich Fahrplanangebot und -struktur von anderen Kreisen unterscheidet. Und warum man nicht für Zusatzverkehre auf Reisebusfahrer setzen will.

Was auf den ersten Blick verständlich erschien, warf beim näheren Hinschauen Fragen auf. So scheinen die Schulbusse etwa im Landkreis St. Wendel nämlich flexibler zu sein, wobei mit Saar-Mobil dort eingesetztes Unternehmen auch im Saarpfalz-Kreis Linien bedient. Wie passt das zusammen? Im Grunde gar nicht, so die Auskunft von Kreis-Sprecherin Sandra Brettar. In der Antwort auf eine entsprechende Anfrage heißt es: „Das Fahrplanangebot und die Fahrplanstrukturen des Landkreis St. Wendel sind nicht mit der Struktur im Saarpfalz-Kreis vergleichbar. Der Fahrplan im LK St. Wendel weist deutlich weniger Taktfahrten und mehr Schulbusverkehre auf.“ Insbesondere in den Schwachlastzeiten am Vormittag stünden sichtbar weniger Verbindungen zur Verfügung. Der Schwerpunkt des ÖPNV sei bereits auf die Schulbusverkehre ausgerichtet. Weiter seien dort nach Kenntnis des Kreises nur acht kreiseigene Schulstandorte (Förderschulen ausgenommen) und zwei Privatschulen durch den ÖPNV zu bedienen. Eine Umplanung im Hinblick auf die geänderten Schulzeiten sei sicher notwendig gewesen, da der vorhandene Taktverkehr keine ausreichende Verbindung zu den Schulstandorten ermöglichte.