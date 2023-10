Kolumne apropos Wo liegt eigentlich Südland?

Zugegebenermaßen war ich nie der beste in Erdkunde, doch bin ich mir ziemlich sicher, niemals von einem Südland gehört zu haben. Das die norwegische Region Sørlandet oder die isländische Suðurland gemeint ist, würde ich auch eher anzweifeln. Gemeint sind damit meist Menschen, denen eine Herkunft aus dem Mittelmeer-Raum oder West-Asien zugedacht wird. Doch gibt es durchaus Menschen, die seit Generationen in Deutschland leben, aber in der Beschreibung auch in diese Kategorie fallen könnten. Sporadischer Besuch des Sonnenstudios oder ein Sommerurlaub reichen oftmals aus. Warum also nicht bei einer Beschreibung direkt die Merkmale ansprechen? Bleich, fahl, braun gebrannt, heller oder dunkler Teint, die deutsche Sprache gibt da einiges her, um zu beschreiben. Und Mitbürger aus Norwegen oder Island müssten sich nicht ständig unter Generalverdacht fühlen, wenn sie ihre Zeitung aufschlagen.