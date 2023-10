Veranstalter zieht positives Fazit Warum das Oktoberfest in Homburg schöner war als das Original in München

Was hatten München und Homburg am Tag der deutschen Einheit gemeinsam? Natürlich den Feiertag selbst. Aber eben nicht nur das. In beiden Städten gingen große Feste zu Ende. In München das Oktoberfest, in Homburg die Wiesn. Nun ist die Sause in der bayerischen Landeshauptstadt natürlich schon ein bisschen größer, dauert länger und kann auf eine größere Tradition zurückblicken. Aber auch die Homburger Wiesn hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur in Homburg, sondern auch in der Region etabliert. Und wenn man bedenkt, dass Homburg bis 1919 zum Königreich Bayern gehört hat, dann kann man beide Feste schon mal in einem Satz nennen.