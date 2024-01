Marburger Bund Heute Warnstreik an Uni-Klinik in Homburg – bis zu 700 Ärzte im Ausstand

Homburg · Demonstration und Kundgebung auf dem Gelände der Universitätsklinik in Homburg: Das kündigt der Ärzte-Berufsverband Marburger Bund an. Demnach sollen Mediziner am heutigen Dienstag streiken.

30.01.2024 , 09:30 Uhr

Streik der Ärzte an der Uni-Klinik in Homburg angekündigt. (Archivaufnahme) Foto: Rüdiger Koop/UKS/Rüdiger Koop

Der Tarifstreit zwischen angestellten Ärzten und Arbeitgebern hält an. Beide Seiten konnten sich während der dritten Verhandlungsrunde nicht auf einen Abschluss einigen. Deshalb kündigt der Marburger Bund bundesweite Warnstreiks an. Diese treffen auch die Universitätsklinik in Homburg– und bundesweit 23 Uni-Kliniken In dieser Zeit streiken Ärzte an der Uni-Klinik in Homburg Der Berufsverband plant den Ausstand für den heutigen Dienstag, 30. Januar. Dann sollen Mediziner für rund zwei Stunden die Arbeit niederlegen. Das berichtet Caroline Backes auf SZ-Anfrage. Wie die Sprecherin des Marburger Bundes im Saarland weiter berichtet, soll der Ausstand um 13 Uhr beginnen und bis etwa 15 Uhr dauern. Von den Verhandlungen sollen an der Uni-Klinik rund 700 Ärzte betroffen sein. 18 Bilder Klinikärzte im Saarland streiken – Bilder der Demo in Saarbrücken 18 Bilder Foto: BeckerBredel Währenddessen sei eine Demonstration über das Klinikgelände vorgesehen. Eine Kundgebung soll den Protest abschließen. Währenddessen sei eine notärztliche Versorgung sichergestellt, sagt Backes. Bei dem Warnstreik handle es sich um einen bundesweiten Aktionstag. So viele Mediziner vertritt der Marburger Bund deutschlandweit und im Saarland Verantwortlich für die Verhandlungen auf Arbeitgeberseite ist die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Der Marburger Bund seinerseits vertritt die Interessen von nach eigenen Angaben rund 130 000 Krankenhausärzten, die Mitglied bei der Ständevertretung sind. Er hat seinen Sitz in Berlin. Im Saarland zählt der Verband an die 2600 Klinikärzte. Am 18. Januar waren beide Seiten zum dritten Mal ergebnislos auseinandergegangen. Dabei habe die Arbeitgeberseite „nur unzureichende Vorschläge vorgelegt“, beklagt die Pressesprecherin in einer schriftlichen Mitteilung. Daher bliebe den Ärzten keine andere Wahl, als zu streiken. Das fordern Mediziner vom Arbeitgeber Homburger Klinikpersonal streikt – das sind die Forderungen Uniklinikum Homburger Klinikpersonal streikt – das sind die Forderungen Für die einzige Uni-Klinik im Saarland bedeute dies konkret: „Wir fordern eine umgehende Anpassung unserer Vergütung an das Lohnniveau unserer Kolleginnen und Kollegen in anderen saarländischen Krankenhäusern.“ Das sei mit Blick auf die geleiste Arbeit „nur fair“, wird Dr. Dorothea Kerner zitiert. Sie ist Vorsitzende des Marburger Bundes im Saarland. Der Marburger Bund fordert eine lineare Erhöhung des Lohns um 12,5 Prozent sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit, Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste. Zusätzlich soll es eine Neufassung zu Schicht- und Wechselschichtarbeit gebenerreichen.

(hgn)