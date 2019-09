War der Pathologe in Suchttherapie?

Saarbrücken Nach Vorwürfen von Fehldiagnosen und unnötigen Operationen werden alle Mediziner im Saarland informiert.

Im Fall des 60-jährigen Pathologen aus dem Saarpfalz-Kreis, gegen den die Aufsichtsbehörde ein vorläufiges Berufsverbot erteilt hat, wurden neue Details bekannt: Das Gesundheitsministerium bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass nach dort vorliegenden Informationen Dr. H. an einem „Interventionsprogramm der Ärztekammer des Saarlandes zur Betreuung von suchtkranken Ärzten“ teilgenommen haben soll. Die Kammer sei jetzt schriftlich aufgefordert worden, unter anderem zu berichten, ob und wann die Approbationsbehörde darüber informiert wurde und ob der betroffene Pathologe ihm möglicherweise erteilte Auflagen erfüllt habe. Die Ärztekammer lehnte dazu am Montag auf Nachfragen Detail­auskünfte ab.

Die Praxis des niedergelassenen Mediziners, dem eine Chefärztin des Klinikums Saarbrücken serienweise Fehldiagnosen vorwirft, bleibt wohl bis auf weiteres dicht. Dr. Gunter Hauptmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) des Saarlandes, sagte gegenüber unserer Zeitung, das von der Approbationsbehörde angeordnete vorläufige Berufsverbot für den Arzt treffe auch dessen angestellten Assistenzarzt. In dieser Praxis dürften deshalb keine Gewebeproben mehr von Kassenpatienten untersucht und befundet werden. Zuletzt hatte der Mediziner in einem Quartal über 8000 Untersuchungen abgerechnet. Das Gewebematerial hatten in der Regel niedergelassene Fachärzte oder Hausärzte eingeschickt.