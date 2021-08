Projekt im Europäischen Kulturpark Reinheim : Wandmalereifragmente werden virtuell rekonstruiert

Homburg/Reinheim Im Rahmen des Projekts „DigiGlue“ ist die Installation eines Scanners im Europäischen Kulturpark für September geplant.

Im Dezember 2019 wurde der Öffentlichkeit im Europäischen Kulturpark in Reinheim ein neues Kooperations- und Forschungsprojekt des Landesdenkmalamtes mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) und der MusterFabrik Berlin vorgestellt. Unter dem Namen „DigiGlue“ haben die Institutionen in den vergangenen eineinhalb Jahren ein IT-basiertes Assistenzsystem für die Digitalisierung und virtuelle Rekonstruktion von Wandmalereifragmenten entwickelt. Anstoß für das Projekt gab die Bergung großer Mengen von römischem, fragmentiertem Wandputz aus dem Bereich des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim. Dessen wissenschaftliche und restauratorische Bearbeitung sollte durch die geplante Entwicklung eines passenden Scanners erleichtert werden. „Neuartige Digitalisierungstechniken auf Grundlage neuronaler Netze ermöglichen es, in den römischen Wandbemalungen auch kleinste Bilddetails sichtbar zu machen“, erklärt Dr.-Ing. Bertram Nickolay vom Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik in Berlin.

Im Juli nun konnten sich die beteiligten Mitarbeiterinnen des Landesdenkmalamtes, Dr. Constanze Höpken und Nicole Kasparek, sowie Michael Ecker vom Europäischen Kulturpark Bliebrück-Reinheim in Berlin das Ergebnis der Arbeiten ansehen und erste Tests mit dem Gerät durchführen. Der digitale Scanner erfasst gleichzeitig die bemalte Vorderseite und die Rückseite der fragilen Wandmalereifragmente und erstellt dabei parallel eine Höhenkarte. Er arbeitet damit im 2,5 D-Bereich, was zum einen Speicherkapazität im Rechner spart und zum anderen später beim virtuellen Zusammensetzen der Fragmente am Bildschirm hilft, da sowohl die Konturen der Bemalung als auch die der Mörtelrückseite angezeigt werden. In einer Datenbank sind die Informationen zu jedem Fragment hinterlegt. Die Digitalaufnahmen der Fragmente werden mitsamt ihren Informationen in der sogenannten Repositionierungseinheit gespeichert und bieten die Grundlage für die Rekonstruktion. Die gescannten Fragmente können nach Kriterien sortiert, gedreht und aneinandergefügt werden, so dass am Bildschirm die ehemalige Wanddekoration der römischen Villa langsam wiederersteht.