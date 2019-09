Am 7. September : Wanderung über den Grubenweg Frankenholz

Am 7. September

Frankenholz In diesem Jahr kann der obere Höcherberg auf zwei Jubiläen blicken. Zum einen war genau vor 140 Jahren die Abteufung des Schachtes I. der Frankenholzer Grube, zum anderen vor 60 Jahren das Ende des Bergbaus in Bexbach.

Um an die große Bergbaugeschichte am Höcherberg zu erinnern, bietet der Heimatkundeverein Bexbach allen Interessierten eine geführte Wanderung über den 1995 geschaffenen Grubenweg Frankenholz an.