„Demenz – was dann?“ : Wanderausstellung zum Thema Demenz

Die Wanderausstellung mit dem Titel „Demenz – was dann?“ reist durch die Städte und Gemeinden im gesamten Saarland und wird in der Zeit vom 4. Februar bis einschließlich 26. Februar während der Öffnungszeiten in der Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises in Homburg, Am Forum, zu sehen sein.

