Aufwendiger Großeinsatz : Waldbrand nahe Websweiler hält rund 90 Feuerwehrleute mehrere Stunden in Atem (mit Bildergalerie)

Aufwendiger Großeinsatz : Waldbrand nahe Websweiler hält rund 90 Feuerwehrleute mehrere Stunden in Atem

Websweiler Rund ein Hektar Wald fielen am Dienstag einem Waldbrand nahe der Golfanlage Websweilerhof in Homburg zum Opfer. Für die Einsatzkräfte bedeutet der Brand einen kräftezehrenden Einsatz. Am Tag danach ermahnte die Feuerwehr Waldbesucher daher erneut zur Vorsicht.

„Das war eine echte Hausnummer!“ Homburgs Wehrführer Peter Nashan machte am Morgen nach einem Waldbrand in der Nähe der Golfanlage Websweilerhof keinen Hehl daraus, dass sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Homburg, Bexbach und Kirkel am Dienstagnachmittag und -abend einem schwierigen Einsatzszenario stellen mussten.

Wie schwierig und aufwendig sich der Kampf gegen die Flammen gestaltete, zeigte auch der Umstand, dass neben den Feuerwehren auch Einsatzkräfte des THW Homburg, der Homburger Stadtwerke, des Saarforstes und der Malteser Homburg vor Ort waren. Was war geschehen? Um kurz nach 16 Uhr am Dienstagnachmittag war die Feuerwehr alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt stand schon eine große Rauchsäule über dem Waldstück, erinnerte sich Nashan am Mittwochmorgen. „Das Problem war, dass das hier eine Tannenschonung mit viel Totholz ist. Und durch die Tannennadeln, die hier seit vielen Jahren im Boden liegen, hat sich das Feuer tief in die Erde gefressen.“

Bis weit nach 22 Uhr hätten die Löscharbeiten gedauert, so Nashan. Als letzter Löschbezirk habe Jägersburg in der Nacht den Einsatzort verlassen. Immerhin Glück habe man dadurch gehabt, wie der Homburger Wehrführer erläuterte, dass zwei Waldwege den Brandherd eingefasst hätten. „Das Feuer war zwischen diesen beiden Waldwegen ausgebrochen. So konnten wir den Brand in die Zange nehmen.“ Aus zwei Einsatzabschnitten heraus sei man dem Feuer zu Leibe gerückt, auf der einen Seite die Homburger Feuerwehr zusammen mit dem Löschbezirk aus Höchen, auf der anderen Seite unter der Führung des Bexbacher Wehrführers weitere Bexbacher Löschbezirke und Kräfte der Feuerwehr aus Kirkel.

Am Ende fiel rund ein Hektar Wald- und Buschgelände dem Brand zum Opfer. Am Morgen danach erfolgte dann eine erneute Alarmierung. Peter Nashan: „Ein aufmerksamer Spaziergänger hat gesehen, dass es erneut ein bisschen aufflammte und hat uns alarmiert.“ Das führte zu einem erneuten Einsatz. Da sorgte dann der Löschbezirk Jägersburg dafür, dass es bei einem kleinen Auflammen blieb. Mit einem solchen Ereignis habe man durchaus gerechnet, so Nashan – und habe deswegen um den eigentlichen Brandbereich „gut abgelöscht“.

Was am Ende den Brand ausgelöst hat, das war am Mittwochmorgen noch nicht klar. Doch was klar sei, so Peter Nashan: Auf solche Flächenbrände in der Natur müsse man sich nun verstärkt einstellen. Gerade wenn es um Waldbrände gehe, stelle dabei Totholz am Waldboden eine große Herausforderung und Gefahr dar. „Wenn man sich das anschaut: Das sind die ‚besten‘ Brandstellen. Und das haben wir im ganzen Wald.“ Er persönlich verstehe den ökologischen Ansatz bei dieser Form der Waldbewirtschaftung. „Auf der anderen Seite ist das für die Feuerwehr ein echtes Problem. Und das wird uns in den nächsten Jahren einholen.“ Zwischenzeitlich habe man auch das Löschverhalten an die Situation angepasst, erklärte Nashan. „Früher war es so: Wasser, Wasser, Wasser, mit richtig dicken Rohren. Und dann waren die Einsatzkräfte körperlich fertig, aufgrund der schweren Schläuche.“ Heute hingegen setze man auf deutlich dünneres Schlauchmaterial, ein bisschen wie Gartenschläuche, um so zielgerichtet und ressourcenschonend, Stichwort: verfügbare Löschwassermenge, zu agieren. Zudem verfüge man über eigens für Waldbrände konzipiertes Gerät, so Waldbrand-Hacken und Löschrucksäcke. Auch habe man in Einöd und Jägersburg spezielle Waldbrand-Einsatzfahrzeuge stationiert.

Was Peter Nashan wichtig ist: Gerade Waldbesucherinnen und Waldbesucher könnten durch umsichtiges Verhalten dazu beitragen, Brände zu verhindern. So sei das Grillen sowie das Anzünden eines Feuers im Waldgebiet nicht zulässig. „Darüber hinaus darf in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober im Wald nicht geraucht werden.“ Für alle die, die im Wald unterwegs sind, hat der Homburger Wehrführer ein paar klare Verhaltensregeln parat: „Durch achtlos weggeworfene Glasflaschen kann es zu Selbstentzündungen kommen. Glasflaschen sind daher im Glassondermüll zu entsorgen.“ Auch dürfe kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe gemacht werden, außer an hierzu ausdrücklich ausgewiesenen Grillplätzen. Was das Rauchen angeht: Neben dem generellen Rauchverbot dürfe man auch keine Zigarettenreste während der Fahrt durch oder entlang eines Waldes aus dem Auto werfen.

Apropos Auto: „Nicht mit dem Fahrzeug über entzündlichem Untergrund parken. Der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzt sich stark und kann einen Brand auslösen. Daher sind nur ausgewiesene Parkflächen zu benutzen“, verdeutlicht Nashan. Ebenfalls ein No-Go sei das private Parken in den Anfahrtswegen der Feuerwehr. Und noch etwas ist dem Wehrführer ganz wichtig: „Beim kleinsten Anzeichen eines Brandes direkt einen Notruf abgeben und – wenn möglich – konkrete Ortsangaben machen sowie die Einsatzkräfte einweisen“.