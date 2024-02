Energieversorgung in Homburg Wärme kommt aus dem Abwasserkanal

Sebastian Späth ist auf dem Weg in die Tiefe, dorthin, wo man eigentlich nicht unbedingt seinen Vormittag verbringen möchte. Er steigt die Tritte hinunter in den Kanal, gleich am Homburger Rathaus, Am Forum. Acht Meter geht es abwärts. Und dass es sich hier um Abwasser handelt, merkt man schon oben am leicht modrigen Geruch. Hier ist aber heute nicht nur Späth unterwegs, der eigentlich sonst für die Stadtentwässerung im Büro arbeitet. Es stehen noch mehrere Männer um und an dem Loch im Boden samt einem großen Wagen einer Kanalreinigungsfirma.