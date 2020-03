Wegen der Corona-Krise : VRB-Bank schließt fünf Filialen

Illustration Geldautomat ILLUSTRATION - Verschiedene Banknoten klemmen am 07.01.2010 im Ausgabefach eines Geldautomaten einer Sparkasse in Kaufbeuren. Banken und Sparkassen können sich bisher nicht über die Abhebegebühren bei fremden Geldautomaten einigen. Das Bundeskartellamt hat eine von der Kreditwirtschaft vorgeschlagene Maximalgebühr von fünf Euro pro Abhebung im Juli als zu hoch abgelehnt und ein Konzept bis Ende August gefordert. Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Rudolf Köberle (CDU) hält zwei Euro für angemessen, wie er in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart sagte. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lsw (zu dpa-Interview vom 21.080.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++. Foto: picture alliance / dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg/Blieskastel Die Corona-Krise wirkt sich jetzt auch auf die regionale Banken aus. So schließt die VRB Saarpfalz eG ab diesem Mittwoch, 18. März, fünf kleinere Geschäftsstellen vorübergehend. Betroffen ist die ganze Region.

Die Corona-Krise wirkt sich jetzt auch auf die regionale Banken aus. So schließt die Volks und Raiffeisenbank Saarpfalz ab sofort fünf kleinere Geschäftsstellen vorübergehend. Hiervon betroffen sind diejenigen in der Hauptstraße in Einöd, in der Dürerstraße in Erbach, in der Goethestraße in Kirkel-Neuhäusel, in der Kirkeler Straße in Niederwürzbach und in der Saar-Pfalz-Straße in Aßweiler.