Verbraucherzentrale : Wärmedämmung hilft im Eigenheim gegen Schimmelbildung

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Frage, ob Wärmedämmung zu Schimmelbildung führt, beunruhigt viele Eigenheimbesitzer. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale räumt mit Vorurteilen auf. „Durch nachträgliche Wärmedäm­mung werden die meisten baulichen Mängel, die zu Schimmel führen können, beseitigt“, sagt Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der Verbraucherzentrale.

Sofern sich Schimmel in wärmegedämmten Gebäuden entwickelt, ist dies vor allem auf Fehler bei der Planung oder Ausführung zurückzuführen. Eine andere Ursache kann auch geänderte Nutzung sein, wenn beispielsweise die Familie größer geworden ist und daher mehr Feuchtigkeit in den Räumen entsteht. Eine ausreichende Lüftung zum Abtransport warmer, feuchter Luft ist speziell im Winter erforder­lich um Schimmelbildung zu vermeiden, heißt es in der Pressemitteilung der Verbraucherzentrale weiter.