Vortrag über Land und Geschichte : Bunte Wegekreuze im Bitscher Land

Das Bitscher Land ist das Pendant zum Dahner Felsenland mit Buntsandstein, Wegekreuzen und Naturweihern. Richtung Saargemünd sieht es eher aus wie im Bliesgau. Hier die Kapelle in Enchenberg. Foto: Verein

Homburg/Saarpfalz-Kreis Der oft noch unbekannte Nachbar: Kreuze, Denkmäler und die Geschichte des Bitscher Landes werden in einem Vortrag vorgestellt.

Die Verbindungen zum deutschen Nachbarn sind eng, es gibt mehrere Schleichwege durch den Wald von hüben nach drüben - dennoch läuft hier eine Landesgrenze durch: das Bitscher Land. Der Zweckverband „Saar-Blies-Gau/Auf der Lohe“ und der Saarpfalz-Kreis laden in Zusammenarbeit mit dem Mandelbachtaler Verkehrsverein zum Bildervortrag „Ein Spaziergang durchs Bitscher Land“ am 11. September ab 19 Uhr ins Haus Lochfeld in Wittersheim ein.