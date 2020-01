Arbeitskreis Stromausfall : Wenn der Strom im Kreis länger ausfällt

Homburg Saarpfalz-Kreis trifft schon seit längerem Vorkehrungen. Vortrag mit dem Chef der Berliner Feuerwehr.

Die Praxis bewies vor fast einem Jahr das Gegenteil. Beim so genannten „Blackout“ im Stadtteil Köpenick im Februar 2019, der über 31 Stunden andauerte, spricht man vom großflächigsten und längsten Stromausfall in Berlin seit Jahrzehnten, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter heißt. Was passierte genau, und wie trat der Katastrophenschutz diesem Ereignis entgegen? Antworten aus erster Hand zu bekommen, war für den Arbeitskreis Stromausfall ein Gewinn. Branddirektor Torsten Gräser von der Berliner Feuerwehr, der den Katastrophenschutzeinsatz bei besagtem Blackout mitgeleitet hatte, erklärte sich zu einem Fachvortrag im St. Ingberter Feuerwehrgerätehaus bereit, um Details und flankierende Maßnahmen des Einsatzes zu erörtern.