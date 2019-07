Homburg : Bewerbungen für Seniorenbeirat erwünscht

Homburg Die Mitglieder sollen aus Verbänden, Vereinen, der Akademie für Ältere, aus den Ortsräten oder dem Stadtrat kommen.

Nach der Konstituierung des neuen Stadtrates Anfang Juli (wir berichteten) wird auch der Seniorenbeirat der Stadt neu berufen. Im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements bietet er interessante Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitgestaltung. Er versteht sich als Bindeglied zwischen Politik und Gesellschaft und arbeitet beratend, parteipolitisch unabhängig und konfessionell neutral, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Zu den Aufgaben des Seniorenbeirates gehört unter anderem die Beratung in allen grundsätzlichen Fragen der Politik für ältere Menschen. Er ist Ansprechpartner für ältere Mitbürger und arbeitet mit allen Trägern der Seniorenarbeit sowie Anbietern von entsprechenden Serviceleistungen zusammen. Sein Ziel ist es, den Homburger Stadtrat und die Verwaltung im Rathaus über Anliegen, Interessen und Wünsche der älteren Generation zu informieren und darüber hinaus auch Empfehlungen für Verbesserungen auszusprechen.

Die Mitglieder werden aus den Reihen der Wohlfahrtsverbände, der Sozialverbände, der Kultur- und Sportvereine, des Gewerbevereins, der Akademie für Ältere, der Ortsvorsteher und Ortsvertrauensleute sowie des Stadtrats benannt. Die Mitglieder sollen 55 Jahre oder älter sein und in Homburg wohnen. Der Seniorenbeirat ist möglichst geschlechtsparitätisch zu besetzen, heißt es in der Vorlage weiter. Neben diesen Mitgliedern gehören auch stets drei Personen aus der Homburger Bevölkerung dem Gremium an.