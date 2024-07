Das war die Woche in Homburg Grüne Plastikteile und mehr

Dabei haben diese Plastik-Sitz-Liegen einen entscheidenden Vorteil: Regenwasser kann ihnen nichts. Das ist in diesem Sommer, in dem man gar nicht so schnell den Schirm aufspannen kann, wie der nächste Schauer kommt, eine wirklich gute Sache. Es ist an sich die richtige Idee, mehr Sitzgelegenheiten in der Innenstadt zu schaffen – und die bunten Liegestühle, die vor vielen Geschäften stehen, sind nette Farbtupfer. Es geht darum, etwas auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert und was nicht. Neues ist im Zweifel besser als Stillstand. Es soll noch so einiges kommen, hoffentlich optisch charmant.