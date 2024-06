Musiksommer in Homburg Vom Rockabilly hin zu den Jazzklassikern

Was macht den Homburger Musiksommer mit seiner Freitagsparty „Querbeat“ und dem samstäglichen Jazzfrühschoppen aus? Mit Sicherheit auch der Kontrast, den die beiden Konzertveranstaltungen bieten. Im besten Sinne mehr als deutlich wurde das am Wochenende. Stand der Freitag mit dem Auftritt der Band Boppin‘ B ganz im Zeichen von Rock ‚n‘ Roll und Rockabilly, ging es beim Jazzfrühschoppen und dem erneuten Gastspiel der Hot-Stuff-Jazzband aus München weit hinein in die Welt des Jazz, von den 1930-er bis in die 1970-er. Es war also am vergangenen Wochenende in der Homburger Altstadt so richtig was geboten.