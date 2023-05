Schaden durch Glasfaser Landstraße zwischen Homburg und Jägersburg bleibt bis mindestens Ende Mai gesperrt

Es gibt wahrscheinlich nur wenige Stellen in und um Homburg, bei denen eine Straßensperrung ähnlich üble Folgen hätte wie in der Verlängerung der Erbach-Umgehung (L118), ziemlich genau zwischen dem Alois-Omlor-Sportpark in Jägersburg und der Sportanlage des SV Reiskirchen. Doch genau dort sorgt seit Dienstag der vergangenen Woche ein beschädigtes Wasserrohr der Stadtwerke Homburg für eine Vollsperrung zwischen Jägersburg und Homburg (wir berichteten).