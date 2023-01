Start ins neue Kursjahr in Homburg : VHS: Vom virtuellen Reisebericht bis zum veganen Kochen

Die Volkshochschule Homburg bietet am Donnerstag in der Höhenburgschule einen veganen Kochkurs an. Foto: dpa/Sina Schuldt

Homburg Die Volkshochschule Homburg bietet an diesem Montag, 9. Januar, 19.30 Uhr, einen virtuellen Reisebericht von Friedel Böhnlein zum Thema „Schätze Deutschlands“ an. Auf der Reise entdecken die Teilnehmer in den Mittelgebirgen nicht nur bemerkenswerte Naturerscheinungen, wie etwa bizarre Felsformationen im Pfälzer Wald oder tiefe Schluchten in Bayern, heißt es in der Mitteilung der VHS.

Auch bestaunen sie reizvolle Küstenformen, wie das friesische Wattenmeer oder markante Steilküsten auf Rügen, die beide zu den Unesco-Weltnaturerben zählen. Historisch bedeutsame Städte, wie Trier als älteste deutsche Stadt, Aachen mit der Krönungskirche deutscher Herrscher oder die Hansestadt Bremen sind Thema des Vortrages. Dazu zählen aber auch renommierte Universitätsstädte wie Heidelberg, durch Industrie und deren Wandel geprägte Orte an Saar und Ruhr.

Nach Zahlung der Gebühr in Höhe von jeweils fünf Euro, erhalten Sie den entsprechenden Link, der zur Teilnahme berechtigt.

Die VHS bietet außerdem an acht Montagabenden ab 9. Januar, 18 Uhr bis 19 Uhr, einen Kurs in progressiver Muskelentspannung nach Jacobson an. Die Teilnehmer trainieren schrittweise die willentliche und bewusste An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen. Dies ist eine hilfreiche und einfach zu erlernende Methode für ein besseres allgemeines Wohlbefinden und für Ruhe und innere Ausgeglichenheit.

Ebenso wird sie bei verspannter Nacken- und Rückenmuskulatur und bei Kopfschmerzen angewandt. Der Unterricht findet in der Hohenburgschule in Saal 16 statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.

An sieben Terminen ab Dienstag, 10. Januar, 18 bis 19 Uhr, läuft bei der Einrichtung der Kurs „Sport mit Übergewicht“. Übergewicht ist der Gesundheitsrisikofaktor Nummer Eins in unserer bewegungsärmeren, digitalen Welt. Fast 80 Prozent der Krankheitslast in Europa gehen auf Erkrankungen zurück, die durch ausreichend Bewegung, eine gesunde Ernährung, ausreichend Training und stressfreiere Arbeitsbedingungen vermeidbar wären.

Corona hat diese Situation verschärft. Auf unser Bewegungstraining sowie unsere Ernährung können wir durch entsprechende Programme selbst positiven Einfluss nehmen. Ziel dieses Kurses ist es, einfache Bewegungsprogramme und Ernährungstipps für den Alltag in Form von Kurseinheiten zu vermitteln. Der Unterricht findet in der Hohenburgschule im Saal 16 statt. Die Kursgebühr beträgt 52 Euro.

Am kommenden Donnerstag, 12. Januar, 18 Uhr bis 21 Uhr, steht ein veganer Kochkurs in der Küche der Hohenburgschule auf dem VHS-Programm. Der Kurs richtet sich an Menschen, die sich gerne mehr pflanzlich ernähren möchten. Die Teilnehmer bekommen leckere und einfache Rezepte an die Hand, die sich leicht in Ihren Alltag integrieren lassen. Außerdem wird ihnen Wissen über die vegane Ernährung sowie Erfahrungen im Bereich von gekauften und selbst hergestellten Ersatzprodukten vermittelt. Auf dem Koch- und Speiseplan des Kurses stehen Spaghetti mit Linsenbolognese und veganem Parmesan, deftiges Pilz-Stroganoff mit Kartoffelpüree, Thai-Curry mit Reis sowie Ofengemüse mit verschiedenen veganen Dips, die auch als Brotaufstrich geeignet sind. Die Teilnahmegebühr beträgt 21 Euro zuzüglich 15 Euro für die Lebensmittel.