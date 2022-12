Corona ist auf dem Rückzug : Corona geht, die Grippewelle kommt

Es ist ungewöhnlich, dass in diesem Herbst so viel Kinder an Grippeviren erkranken. Normalerweise trifft es eher Erwachsene. Foto: dpa/Annette Riedl

Homburg Warum erkranken so viele Kinder an gefährlichen Grippeviren? Hier spielt Corona eine entscheidende Rolle. Wir sprachen mit der Professorin Martin Sester vom Uniklinikum in Homburg, sie erklärt die Gründe, warum es gerade Kinder so hart trifft.