Viele Unklarheiten für Idee einer Planungsregion Homburg-Zweibrücken : Weiter Weg bis zur gemeinsamen Planung

Homburg/Zweibrücken Wie verhindern Homburg und Zweibrücken, dass sie vor dem Hintergrund etwa der Erweiterung des Fashion-Outlet-Centers wieder zu Dauerrivalen werden? Eine gemeinsame Planung bei Ansiedlungsvorhaben war hier eine Idee der Grünen. Doch wie die konkret aussehen könnte und wer welche Weichen im Vorfeld stellten müsste, das bleibt umstritten.

Das Fashion-Outlet Zweibrücken will deutlich erweitern, immer wieder sind Groß-Ansiedlungen auf der Truppacher Höhe nahe des Fashion-Outlets ein Thema, Möbel Martin plant in der Rosenstadt den Ausbau. Und Homburg machte der pfälzischen Nachbarstadt zuletzt beim „Saarländertag“ am 15. August bewusst Konkurrenz: Wie schaffen es Homburg und Zweibrücken sich bei all dem nicht in die Haare zu kriegen, sondern so zu kooperieren, dass am Ende jeder etwas davon hat? Die Saar-Grünen-Politiker Markus Tressel und Yvette Stoppiera-Wiebelt hatten vorgeschlagen, dass die beiden Bundesländer einen entsprechenden Staatsvertrag unterzeichnen, in dem eine bundesländerübergreifende Planungsregion Homburg-Zweibrücken mit nachbarschaftlicher Abstimmung eingebaut wird (wir berichteten). So könne die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels geordnet werden, damit Stadt- und Ortszentren auch in Bexbach, Blieskastel oder Neunkirchen (oder auf pfälzischer Seite etwa östlich Richtung Pirmasens) nicht veröden.