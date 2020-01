Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunen und Parteien begrüßen das neue Jahr : Viele offene Fragen auch im neuen Jahr

An Neujahr setzt man auf verschiedene Glückssymbole, beispielsweise vierblättrige Kleeblätter und Schornsteinfegerfiguren. Eine Tradition ist es auch, das Jahr politisch oder auch musikalisch zu begrüßen. Das geschieht mit den Neujahrsempfängen und -konzerten von Kommunen und Parteien. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Homburg/Bexbach/Kirkel Den ersten Willkommensgruß für 2020 gab‘s bereits mit Feuerwerk und Partys. Nun beginnen die Wochen, in denen meist noch nicht so richtig viel los ist. Da kommt Leben in die Lücke, wenn Parteien, Vereine und Kommunen das neue Jahr begrüßen. Dabei geht es auch um die vielen Themen, die weiter eine Rolle spielen.

Ein neues Jahr wird ziemlich lange und auf verschiedene Art und Weise begrüßt. Zunächst recht laut und feucht-fröhlich, mit Böllern und klingenden Gläsern. Dann mit einem dicken Kopf und Müdigkeit. Andere springen in mehr oder weniger kaltes Wasser beim Neujahrsschwimmen. Und an der Frage, wie lange man sich eigentlich ein „Gutes Neues“ wünscht, scheiden sich die Geister.

Schließlich folgen in den sonst häufig recht ereignislosen Wochen des Januars die Neujahrsempfänge und -konzerte. Das ist auch in Homburg, Bexbach und Kirkel so. In der Vergangenheit gab es dann meist eher Bekanntes zu politischen Themen und Problemen zu hören, die sich über den Jahreswechsel gerettet haben.

Dabei sah die Welt in Homburg Anfang 2019 noch ziemlich anders aus. Die Gerichtsverhandlung gegen den damals noch normal amtierenden OB Rüdiger Schneidewind wegen Untreue hatte da kurz bevor gestanden. Auch die gegen den Alt-OB Karlheinz Schöner von der CDU wegen Betrugs und Untreue. Die Urteile sind bekanntlich inzwischen gefallen. Schneidewind wurde zudem suspendiert, auf das Ergebnis seiner Revision wartet er noch. Eine Entscheidung könnte in diesem Frühjahr getroffen werden. Im Rathaus hat Bürgermeister Michael Forster (CDU) die Amtsgeschäfte übernommen, direkt Ende Februar kurz nach dem Urteilsspruch.

Zwar hofft man wohl allseits, dass es etwas ruhiger wird um die Stadt und deren durch die vielen Gerichtsverfahren etwas lädiertes Ansehen, doch um Prozesse kommt man auch in diesem Jahr nicht herum: Der frühere Homburger Bürgermeister Klaus Roth (CDU) muss sich demnächst vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat Anklage gegen Roth wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Bestechlichkeit erhoben.

Es wird bei den Empfängen wohl auch um andere Dauerbrenner-Themen der Stadtpolitik gehen. So sprach man bei der CDU-Stadtratsfraktion bereits im vergangenen Jahr neben den Untreueverfahren, Verkehrsprojekte, Einzelhandel und Tourismusförderung an. So gut wie alle diese Dinge stehen auch heute noch auf dem Homburger Tablett. Das fängt beim Ausbau des A6-Anschlusses Homburg – die Umsetzung der „Drei-Ohren-Lösung“ soll in diesem Jahr anlaufen – samt festgefahrener Planung der neuen Abfahrt Homburg Ost an und hört bei der B-423-Umgehung noch lange nicht auf. Es geht weiter um eine Bebauung des Vauban-Carrées und um die touristische Aufwertung des Schlossbergs. Allerdings ist die Ampel für den geplanten Aufzug mittlerweile auf Rot gesprungen. Es ist also recht wahrscheinlich, dass aus diesem Themenstrauß das ein oder andere aufgegriffen wird. Der Neujahrsempfang der CDU Stadtratsfraktion steht am Samstag, 18. Januar, 11 Uhr, im Hotel Stadt Homburg an.

Die Homburger SPD bittet bereits an diesem Freitag, 10. Januar, 18.30 Uhr, in den Saalbau. Seit langer Zeit liegen diese beiden Termine eine gute Woche auseinander, üblich war eigentlich bisher der Folgetag.

Die Sozialdemokraten hatten vor einem Jahr beim Neujahrstreffen große Einigkeit gezeigt. Und Wilfried Bohn hatte sich von den Verhandlungen gegen Schneidewind und Schöner mehr Klarheit versprochen, seien doch bisher öffentlich lediglich die Anschuldigungen gegen die Angeklagten bekannt geworden. Sie könnten sich vor Gericht dann ja auch verteidigen, so seine Argumentation vor einem Jahr. Die Urteile sprachen dann später eine sehr klare Sprache. Weitere Projekte, um die es damals ging, gibt’s heute noch: Neben den Verkehrsthemen etwa die Sanierung des alten Rathauses und der Hohenburgschule.

Auch die Stadt Bexbach lädt zum Neujahrsempfang ein: am Freitag, 10. Januar, 19 Uhr, ins Volkshaus Oberbexbach. Hier gibt es ebenfalls Neuerungen, schließlich wird mit Christian Prech (CDU) ein neuer Bürgermeister Gastgeber sein.

In Kirkel war der SPD-Gemeindeverband schon früher dran, bereits am Sonntag wurde hier das neue Jahr politisch begrüßt. Dabei kritisierte Bürgermeister Frank John (SPD) deutlich den Saarland-Pakt (ausführlicher Bericht siehe Seite C 3).

Viele weitere Neujahrsempfänge stehen allenthalben an in den Ortsverbänden der verschiedenen Parteien, im Uniklinikum. Die Termine strecken sich erfahrungsgemäß über den Monat und trudeln so nach und nach ein.

Bereits heute, Dienstag, 7. Januar, ist die Homburger Narrenzunft dran. Hier wird um 19.11 Uhr, die Homburger Kanone verliehen. Damit werden außerordentliche gesellschaftliche und soziale Verdienste gewürdigt. Im vergangenen Jahr ging sie an den Schmerzmediziner und Bestseller-Autor Professor Sven Gottschling. Preisträger der Vorjahre sind aber zum Beispiel auch der frühere Landrat Clemens Lindemann, Michael Koch, bekannt ist der Sportler, Geschäftsmann und Politiker aber schlicht als „de Koch Michel“, und Professor Rudolf Bock, (organisatorischer Leiter der Uni-Bigband).

Die Stadt Homburg und die Gemeinde Kirkel begrüßen das Jahr ebenfalls offiziell. Sie tun es aber mit Musik. In Homburg greifen hier alljährlich die Musikerinnen und Musiker des Homburger Sinfonieorchesters zu den Instrumenten. Mit „Esprit und Leidenschaft“ ist das Konzert am Sonntag, 19. Januar, im Saalbau überschrieben. Und die Karten für die beiden Vorstellungen um 11 und 18.30 Uhr sind schon jetzt so gut wie weg. Reste gibt es noch bei www.ticket-regional.de.

Die Gemeinde Kirkel lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Interessierten erneut zum Neujahrskonzert ein. Termin dafür ist diesmal am Sonntag, 12. Januar, um 17 Uhr in die Burghalle, Unnerweg 5, im Ortsteil Kirkel-Neuhäusel. Bereits zum neunten Mal in Folge wird das Konzert vom Haupt­orchester des Musikvereins Limbach gestaltet,