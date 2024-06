Kult-Musiker in „Mandy’s Lounge“ in Homburg Viele Oldies und die Anekdoten dazu

Am 24. Mai dieses Jahres, also vor wenigen Tagen, starb der Gründer der Band Iron Butterfly, Doug Ingle. Er war auch derjenige, der das mit Abstand bekannteste Stück dieser Band schrieb, aufnahm und sang: In-A-Gadda-Da-Vida. Was das mit der Homburger Musikkneipe „Mandy’s Lounge“ in der Kirrberger Straße zu tun hat? Sehr viel, denn dort gastierte jetzt mit Martin Gerschwitz einer der Nachfolger Ingles bei Iron Butterfly.