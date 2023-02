Ab Freitag, 10. März : Viele bekannte Musiker bei den Jazzwochen

Saarwellingen Von Freitag, 10. März, bis Sonntag, 26. März, lädt Saarwellingen wieder dazu ein, klassischen und modernen Swingtiteln zu lauschen. Der Eintritt zu vielen Konzerten der Reihe ist frei.

Freitag, 17. März, 20 Uhr: Krisch-Quartett feiert sein 60-jähriges Bestehen mit „Stories of Blues & Ballads“. Dizzy Krisch – Vibraphon, Claus Krisch – Klavier, Thomas Krisch – Bass, Dieter Schumacher – Schlagzeug: Das sind die Protagonisten des Abends. 1957 gründete der Pianist Franz Krisch das Modern Jazz Quartet Krisch. Die Instrumental-Besetzung Vibraphon, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug ließ auf das große Vorbild schließen: das „Modern Jazz Quartett“ um den Vibraphonisten Milt Jackson. In die alltäglich erlebbare Atmosphäre an Musik wuchsen die drei Söhne Claus (Klavier), Thomas (Kontrabass) und Martin „Dizzy“ (Vibraphon) hinein, und es war nur eine logische Konsequenz, dass diese drei Buben im Alter von neun, zwölf und 15 Jahren zusammen mit dem zwölfjährigen Elmar Schrepfer in die Fußstapfen des Vaters traten: Das Krisch-Junior-Quartett war geboren. Sein 60. Jubiläum feiert das Quartett mit Konzerten an Orten, die in der langjährigen Geschichte des Ensembles immer wieder eine besondere Rolle spielten, so auch am 17. März in Saarwellingen. Eintritt: zehn Euro, ermäßigt acht Euro.