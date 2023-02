Ferien in Homburg : Viel Abwechslung beim Ferienprogramm der Stadt

Auch dem Saarbrücker Zoo, hier die Humboldt-Pinguine, wird während des Ferienprogramms ein Besuch abgestattet. Foto: Ruppenthal

Homburg Fastnacht ist zu Ende, der Frühling naht mit großen Schritten – und damit auch die Osterzeit. Die Fastnachtsferien gehen an diesem Freitag vorüber, am Montag geht es wieder in die Schule, doch die nächsten Ferien kommen bestimmt.

Damit diese rund um das Osterfest nicht langweilig, sondern zum Erlebnis werden, hat das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg gemeinsam mit dem Kinderzentrum der Caritas verschiedene Aktivitäten geplant. Alle Angebote richten sich an Kinder ab sechs Jahren, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Am Montag, 3. April, startet das Programm gleich mit einem tollen Ausflugstag. Es geht mit dem Zug nach Kaiserslautern, wo die Gruppe zuerst das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg besichtigt, in dem der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern seine Heimat hat. Anschließend werden die Kinder selbst sportlich aktiv: Es geht in den Trampolinpark „Jump Arena“. Die Fahrt kostet 20 Euro.

Einen Tag später, am Dienstag, 4. April, geht es weiter mit einem fröhlichen Osterkreativ-Tag rund um das Kinderzentrum in der Charlottenburger Straße 32 im Stadtteil Erbach. Backen, basteln, spielen und vieles mehr stehen auf dem Programm, die Teilnahme kostet fünf Euro.

Am Mittwoch, 5. April, folgt die nächste Fahrt: Der Zug bringt die Gruppe nach Saarbrücken, dann spazieren Kinder und Betreuende zum Zoo, wo zunächst ein Zooprojekt auf die Jungen und Mädchen wartet, bei dem die Tiere besser kennengelernt werden. Anschließend bleibt genug Zeit, alle Zootiere zu besuchen und den Spielplatz unsicher zu machen. Die Teilnahmegebühr für diesen Ausflug beträgt 15 Euro.

Am Gründonnerstag, 6. April, treffen sich alle Kinder wieder im Kinderzentrum in Erbach. Dort werden ein Picknick gepackt und noch das ein oder andere gestaltet, und gegen Mittag geht’s mit Kleinbussen zum Römermuseum in Schwarzenacker, wo eine Osterrallye gestartet wird (siehe auch den obenstehenden Artikel). Die Kosten für diesen Tag belaufen sich auf zehn Euro. Die Betreuung ist von 8.30 bis 16.30 Uhr gewährleistet, abweichende Zeiten müssen mit den Veranstaltern abgestimmt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter.