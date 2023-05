Neue Attraktion Das einstige Schloss Jägersburg jetzt auf Video

Die Ausstattung wurde jedoch dorthin überführt. Französische Revolutionstruppen zündeten das Schloss Jägersburg im Jahr 1793 schließlich an. Seinen völligen Niedergang erlebte es jedoch erst zu Beginn der 19. Jahrhunderts. Philipp Leclerc, Hofmaler Karls II. August, fertigte um 1785 zwei Aquarelle von Schloss Jägersburg, die als Kopien im Burg- und Schlossmuseum in der Gustavsburg zu sehen sind. An diesen Aquarellen orientierte man sich im vergangenen Jahr bei der Realisierung einer 3D-Visualisierung des Gebäudes anlässlich des Jubiläums „300 Jahre Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken“. Die wissenschaftliche Leitung hatte die Kunsthistorikerin Jutta Schwan von der Kreisverwaltung Saarpfalz, die Projektleitung oblag der Zweibrücker Museumsleiterin Charlotte Glück. Dieses kleine Video ist nun im Burg- und Schlossmuseum im Obergeschoss der Gustavsburg zu sehen, das bis Oktober an jedem ersten Sonntag eines Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist.