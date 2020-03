Homburg Frühestens nach dem Ende der Fastnachtsveranstaltungen im nächsten Jahr könnte es losgehen – mindestens ein Jahr später als gedacht. Aktuell spreche man sich mit den Fördermittelgebern ab und schreibe Leistungen aus. Neun Millionen Euro soll das Vorhaben kosten.

Seit 2015 arbeitet die Stadt an einer sogenannten ersetzenden Baugenehmigung für das stark in die Jahre gekommene Sportzentrum Erbach in der Steinbachstraße. Die ursprüngliche Baugenehmigung war nicht mehr aufzufinden. Auch ein Abriss und Neubau des Gebäudes war immer wieder diskutiert worden. Ein solcher sei aber, so hatte der damalige OB Rüdiger Schneidewind 2018 gesagt, nach dem Ratsbeschluss zum Kauf der Halle durch die stadteigene Homburger Parkhaus und Stadtbus GmbH sowohl politisch als auch rechtlich nicht mehr möglich gewesen.

Mit einer solchen Aussage habe die Stadt auch auf Anfragen reagiert, die eine Nutzung der Halle – etwa für Betriebsversammlungen oder Prüfungen der Medizinischen Fakultät – für die nähere Zukunft angefragt hätten. Die kommenden Monate nutze man nun dafür, die Planungen weiter auszuarbeiten. Kruthoff: „Die Arbeiten am Projekt laufen also weiter, sprich eine Abstimmung mit den Fördermittelgebern in Land und Bund, die Ausschreibungen der Architektenleistungen sowie später die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke werden erfolgen. Die notwendigen Voruntersuchungen sind weitgehend erfolgt.“

Und was ist mit den geplanten Kosten? Dazu könne man sagen, „dass wir im Grunde nicht planen, was alles gemacht werden müsste oder könnte, sondern wir planen nach dem möglichst sinnvollen Einsatz der vorhandenen Mittel“. Und diese Förderung bestehe zum einen den von Bouillon versprochenen vier Millionen Euro Landeszuschuss. Diese seien an einen 50-prozentigen Eigenanteil gekoppelt, sodass die Stadttochter und Gebäude-Eigentümerin HPS GmbH die gleiche Summe beisteuern müsse. Die zweite Säule der Förderung komme vom Bund und belaufe sich auf 850 000 Euro. „Hier beträgt der Förderanteil 90 Prozent, so dass wir in diesem Bereich auf gut 900 000 Euro kommen und in der Summe bei knapp neun Millionen Euro liegen“, erläutert Kruthoff weiter. Es würden also bei der Planung Sanierungsarbeiten erfolgen, die maximal knapp neun Millionen Euro kosten werden.