Lkw in Schwarzenbach aufgebrochen : Unbekannte Täter wollten wohl Lastwagen stehlen

Schwarzenbach Die Homburger Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Schwarzenbach ereignet hat. Im Tatzeitraum von Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an einem Fahrzeuggespann, bestehend aus Lkw mit offener Ladefläche und Anhänger, in einer Einfahrt in der Straße „Am Wacken“ zu schaffen.

In der Folge lösten sie die Bordwände aus Stahl und Aluminium sowie die Aufbauten (Metallgitter) des Lastwagens und des Anhängers auf bislang unbekannte Art und Weise und entwendete diese anschließend. Das Führerhaus des Lkws versuchten die Täter zudem aufzubrechen, was laut Polizeiangaben jedoch misslang. Die Täter sahen anschließend von einer weiteren Tatausführung ab und verließen die Örtlichkeit mit oben genanntem Diebesgut in unbekannte Richtung.