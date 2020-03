Gestohlen wurde aber nichts : Einbruch in Schreibwarenladen

Homburg Ein Unbekannter hat am Sonntag, 15. März, gegen 1.15 Uhr das Schaufenster eines Schreibwarenhandels in der Tempelhofer Straße eingeworfen. Dann ging alles ganz schnell.

Ein Unbekannter hat am Sonntag, 15. März, gegen 1.15 Uhr das Schaufenster eines Schreibwarenhandels in der Tempelhofer Straße eingeworfen. Wie die Polizei weiter berichtet, nutzte er einen metallischen Gegenstand als Tatwerkzeug. Durch das entstandene Loch gelangte er in den Verkaufsraum, den er aber aus unbekannten Gründen kurze Zeit später wieder verließ. Er flüchtete in unbekannte Richtung – ohne nach ersten Erkenntnissen etwas gestohlen zu haben. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. (0 68 41) 10 60 entgegen.