Interkulturelles Fastenbrechen im Saalbau Homburg Treffen der unterschiedlichen Kulturen

Nicht das zu sehen, was einen trennt, sondern das zu betonen, was einen eint: Das war das große Leitbild des interkulturellen Fastenbrechens am Dienstagabend im Homburger Kulturzentrum Saalbau. Eingeladen hatte der Verein Saarkult, das saarländische Frauen-Kultur-Netzwerk mit Sitz in Homburg. Erschienen waren über 300 Gäste, darunter auch Gesundheitsminister Magnus Jung, Mitglieder aus dem saarländischen Landtag und auch Homburgs hauptamtlicher Beigeordneter Manfred Rippel.