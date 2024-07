Ausstellung zum siebten Geburtstag eröffnet Siebter Geburtstag der Galerie Julia Johannsen mit Promifaktor

Die sieben ist eine besondere Zahl: Sie gilt als kritisch für Ehen und andere partnerschaftliche Bündnisse, sie ist eine Primzahl, eine Woche hat sieben Tage. Und in Märchen ist sie ebenfalls präsent bei den sieben Zwergen, die hinter den sieben Bergen wohnen zum Beispiel. Für Julia Johannsen ist die Sieben auch eine Kunstzahl und übrigens die Hausnummer ihrer Ausstellungsräume in der Saarbrücker Straße in der Homburger Altstadt. Auf jeden Fall ist sie auch ein Anlass zu feiern: den eben siebten Geburtstag ihrer Galerie – mit einer neuen Ausstellung und einer großen Party zu deren Eröffnung.