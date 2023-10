Homburger Bürgermedaille Jahrzehntelanges Engagement für ihre Stadt

Mit einer würdigen Feierstunde im Hotel Stadt Homburg wurde am vergangenen Sonntag die Homburger Bürgermedaille verliehen. Für ihr außerordentliches Engagement erhielten Hans Engel und Günter Schmidt diese hohe Auszeichnung posthum, Homburgs Bürgermeister Michael Forster übergab die Medaille deswegen stellvertretend an die Ehefrauen Ingrid Engel und Maria Schmidt-Diehl . Persönlich auszeichnen konnte der Homburger Verwaltungschef hingegen Anne-Bärbel Blaes-Eise und Friedel „Fritz“ Dejon. Aus persönlichen Gründen konnten Lothar Stalter, Marlene Schneider und Gertrud Ott nicht an der Feierstunde teilnehmen. Diesen dreien soll die Bürgemedaille zu einem späteren Zeitpunkt in einem angemessenen Rahmen verliehen werden.