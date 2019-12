Von Auto erfasst : Fußgängerinnen schwer verletzt

Zwei Fußgängerinnen sind in Homburg auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Ein Autofahrer hat zwei Frauen, die gerade die Straße überqueren wollten, erfasst und dadurch schwer verletzt. Passiert ist dies am vergangenen Freitag, 6. Dezember, gegen 18.20 Uhr am Ende der Talstraße in Homburg.

Die Polizei weiter zu den Einzelheiten: Die beiden Frauen, 28 und 63 Jahre alt, wollten gerade ordnungsgemäß den Fußgängerüberweg am Schulhof des Mannlich-Gymnasiums in Richtung der Straße „Am Zweibrücker Tor“ überqueren, als sie ersten Ermittlungen zufolge von einer 53-jährigen Autofahrerin auf dem Zebrastreifen erfasst wurden. Beide Fußgängerinnen wurden dabei schwer verletzt. Nun werden Zeugen gesucht.