Unfall in Jägersburg : Katze totgefahren: Halter wird gesucht

In Jägersburg ist eine Katze überfahren worden. Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Jägersburg Ein Autofahrer hat mit seinem Pkw am Dienstag, 25. August, 9.45 Uhr, in der Saar-Pfalz-Straße in Jägersburg eine Katze überfahren, die unvermittelt über die Straße gelaufen sei. Das teilt die Polizei mit.

Die tote Hauskatze sei weiß, habe schwarze Punkte und einen schwarzen Schwanz. Bislang habe der Besitzer des Tiers nicht ermittelt werden können, das Tier sei nicht gechipt, daher sei das Zuordnen über so eine Art der Kennzeichnung nicht möglich.