Polizei : A 6: Unfall mit verletzter Person

Am Sonntag, 24. November, gegen 19.20 Uhr, ereignete sich auf der A6, zwischen der Anschlussstelle Homburg und dem Autobahnkreuz Neunkirchen in Fahrtrichtung Saarbrücken, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge.

Aufgrund des fehlerhaften Fahrstreifenwechsels kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge der 33-jährige Fahrer des Dodge die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet, wie die Polizei mitteilt. Der Dodge kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, wiurde über beide Fahrspuren zurückgeschleudert und kam schließlich an der rechten Schutzplanke zum Stehen. Der 33-jährige Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen sowie den Schutzplanken entstand Sachschaden.