Polizei : Unfallflucht auf der Kaiserstraße

Kirkel-Neuhäusel Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am vergangenen Freitagabend in Kirkel-Neuhäusel einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend weiterfuhr. Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr im Begegnungsverkehr in der Kaiserstraße.

Ein roter Dacia Sandero mit St. Ingberter Kennzeichen fuhr an mehreren ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen vorbei, wobei die Fahrerin aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges leicht nach rechts ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver kollidierte der rechten Außenspiegel des Dacias mit dem Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges. Das unbekannte entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt anschließend fort, wie die Polizei weiter mitteilt. Ob der flüchtende Autofahrer von der Spiegelkollision etwas mitbekommen hat, ist derzeit nicht bekannt.