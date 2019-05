Auf der B 423 : Spiegel kaputt: Autos stoßen im Gegenverkehr zusammen

Einöd Mit seinem schwarzen Peugeot Partner war am Mittwoch, 22. Mai, 14.45 Uhr, ein Mann auf der B 423 von Webenheim nach Einöd unterwegs, als ihm in einer Kurve ein dunkles Fahrzeug zu weit am Mitteilstreifen entgegenkam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Stumm

Die Fahrzeuge kollidierten mit den Außenspiegeln, der Spiegel des Peugeots ging zu Bruch. Der Unfallverursacher sei einfach weitergefahren, so die Polizei.