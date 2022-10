Verkehrsfluss an A6-Abfahrt Homburg/Bexbach unter der Lupe : Die „drei Ohren“ bestehen den Praxistest

Aus Homburg angesteuert, bleibt der Verkehr am Autobahnanschluss selbst zur Hauptverkehrszeiten flüssig, die Stockungen an der nun abgeschafften Ampel auf Homburger Seite gehören der Vergangenheit an. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Langwierige Erweiterung und Umbaumaßnahmen am A6-Autobahnanschluss Homburg/Bexbach haben sich gelohnt – so der subjektive Eindruck. Doch es gibt auch noch Kritikpunkte.

Hat der Umbau des Autobahnanschlusses Homburg-Bexbach etwas gebracht? Die Frage ist berechtigt. Zum einen, weil dort immerhin rund 20 Millionen Euro verbaut wurden. Zum anderen, weil die umgesetzte Ausführung mit den sogenannten drei Ohren schon während der Planungen stark in die Kritik geraten war. So war mehr als einmal zu hören, dass eben diese Lösung zu kurz gesprungen sei. Stattdessen wurden mal vier Ohren, mal gar ein Verkehrskreisel als einzig gebotene Lösung gefordert. Die Forderungen kamen dabei sowohl von Bürgern als auch aus der Politik. Nun ist es erst wenige Monate her, seit der neu gestaltete Autobahnanschluss von der Autobahn GmbH fertiggestellt und freigegeben wurde (wir berichteten). Geplant und zum Baurecht gebracht, und das sollte nicht vergessen werden, wurde der neu gestaltete Anschluss vom Landesbetrieb für Straßenbau (LfS). Erst gegen Ende des gesamten Vorhabens, ab dem 1. Januar 2021, übernahm die 2018 neu gegründete Autobahn GmbH das Projekt.

Vorab hatte der LfS anhand einer Verkehrserhebung aus seiner Sicht dargelegt, welche Auswirkungen der Ausbau für den Verkehrsfluss auf der Bundesstraße B423 als eigentlichem Zubringer und den umliegenden Straßen, so zum Beispiel der Berliner Straße, haben wird. Dabei stellte das beauftragte Beratungsunternehmen PTV mit Sitz in Karlsruhe grundsätzlich zwei Szenarien gegeneinander. Und das vor allem mit Blick auf die Verkehrsentwicklung des Industriegebiets Zunderbaum. Unter dem Fachbegriff „Analyse Nullfall“ erfasste PTV die tatsächlichen Verkehrszahlen rund um den damals noch nicht umgebauten Autobahnanschluss Homburg-Bexbach. Dem gegenüber entwickelten die Verkehrsfachleute eine sogenannte „Prognose Nullfall“ – eine Projektion der Verkehrszahlen ins Jahr 2030. Die Definition von PTV für diese Prognose Nullfall: „Er enthält alle, innerhalb des festgelegten Prognose-Zeitraums (zum Beispiel 15 Jahre), als sicher anzunehmenden Entwicklungen sowie bereits in der Umsetzung befindliche Maßnahmen. Es ist das Zukunftsbild ohne weitere verkehrsplanerische Maßnahmen auf der Grundlage des Basisszenarios. Für die Zukunftsanalyse dient er damit als Bezugsfall für den Vergleich und die Bewertung der verschiedenen Maßnahmen/-bündel.“ Und der Abgleich zwischen diesen beiden Szenarien zeigt in der Tat, dass die Verkehrsplaner im Jahr 2015/2016 mit einer Zunahme des Verkehrs bis 2030 gerechnet haben. Und das ohne einkalkulierten Umbau des Autobahnanschlusses. Zwei Beispiele aus der Projektion: Für die B423/Bexbacher Straße zwischen Berliner Straße und dem Autobahnanschluss sagten die Macher der Erhebung eine Zunahme des Verkehrs um 16 Prozent voraus. Für die B423 und die L115 in Kleinottweiler wurde eine Zunahme des Verkehrs um 3,8 Prozent prognostiziert. Wie geschrieben: Mit Blick in die Zukunft und bei entsprechenden Ansiedlungen auf dem Zunderbaum.

Auf Basis dieser Musterprognose waren es dann zwei sogenannte Planfälle, die die Verkehrsfachleute für die kommenden Jahre entwarfen. Der eine fasste die nun umgesetzten Umbaumaßnahmen am Autobahnanschluss in Zahlen. Der andere beschrieb die Situation, wenn zusätzlich auch Zunderbaum 2 – also das derzeit als „Fiege-Gelände“ bekannte Areal zwischen Zunderbaum und Autobahn – erschlossen wird. In beiden Fällen skizzierte das Planungsbüro spürbare Verkehrsveränderungen, so beim Planfall 1: „Betroffen sind dabei insbesondere die Berliner Straße in Homburg und die B423 im Raum Kleinottweiler.“ Aber auch hier gilt: prognostiziert in die Zukunft. Aus diesen Mehrbelastungen hatte man nun zu Beginn der Planungen keinen Hehl gemacht. Auch war es nie das Ziel, so wurde es in vielen Informations-Veranstaltungen deutlich, Verkehre zu vermindern. Tatsächlich ging es darum, die alte Autobahnanschlussstelle für ein Mehr an Verkehr aus dem Industriegebiet Zunderbaum und weiteren Gewerbeansiedlungen fit zu machen. Flüssiger sollte alles vonstatten gehen, Staus- und Standzeiten auf der B423 hüben wie drüben des Anschlusses vermieden werden.

Ist das gelungen? Tatsächliche Daten zum aktuellen Verkehrsdurchfluss liegen aktuell wohl nicht vor. Aber wer den Autobahnanschluss zu unterschiedlichen Zeiten durchfährt, der bekommt ein Gefühl dafür, dass es ziemlich rund läuft. An der einzigen Ampel auf Bexbacher Seite muss niemand lange stehen. So zumindest der gefühlte Eindruck. Allerdings gibt es aus Nutzersicht auch Kritikpunkte: So scheint es unnötig, dass die Fußgängerampel an der Auffahrt auf die Richtungsfahrbahn nach Saarbrücken/Metz/Paris aus Homburg kommend auch dann mal auf Rot springt, wenn gar kein Fußgänger dort wartet.

Auch wenn man von Bexbach kommt, wirkt der neu gestaltete Anschluss aufgeräumt. Foto: Thorsten Wolf