Ohne Führerschein auf der Flucht : Verfolgungsfahrt in der Homburger Innenstadt

Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska

Homburg Zu einer wilden Verfolgungsjagd ist es am Samstagabend gegen 20.45 Uhr in der Homburger Innenstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Fahrer eines BMW mit Homburger Kennzeichen zunächst in der Bexbacher Straße in eine Verkehrskontrolle.

Doch der Fahrer entzog sich der Kontrolle, indem er stark beschleunigte und über die Kaiserstraße und die Talstraße vor der Polizei flüchten wollte. Im Kreisverkehr der Talstraße musste ein im Kreisverkehr befindliches Fahrzeug wegen des Flüchtenden stark abgebremst werden. An der Kreuzung zur Bexbacher Straße überfuhr der BMW-Fahrer eine rote Ampel, wodurch mindestens ein anderer, von links kommender Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung gezwungen wurde. Die Polizei verfolgte das Auto, das weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, über die Saarbrücker Straße, ehe der Fahrzeugführer schließlich in einer Sackgasse landete, ausstieg und zu Fuß flüchten wollte. Kurz darauf wurde er allerdings von Beamten gestellt.

Es stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass der 27-jährige Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei sucht insbesondere nach den Verkehrsteilnehmern, die durch die Verfolgungsjagd gefährdet wurden. Auch werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zur Verfolgungsfahrt machen können.