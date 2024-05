Verein Miteinander gegen Krebs Verein lädt ein: Expertenvorträge zum Thema Krebs

Es gibt aber noch weitere Angebote im Portfolio des Vereins, zum Beispiel das Format „Fragen an die Experten“, eine Inforeihe zum Thema Krebs. Nun steht bereits in dieser Woche am Mittwoch, 15. Mai, 18.30 Uhr, in Werk zwei von Theiss Naturwaren im Industriegebiet „In den Rohrwiesen“ ein Termin an, der gleich mehrere Dinge miteinander verknüpft. Zum einen wird es einen Beitrag zur Vortragsserie geben. Darüber hinaus wird Professor Ralf Ketter, Abteilung für Neurochirurgie am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg, die Studienergebnissen aus der MMH-Studie „Mobil mit Hirntumor“ vorstellen, die vom Verein mit einem Forschungspreis ausgezeichnet worden war.