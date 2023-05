Reha GmbH übernimmt vom Verein „Leuchtender Stern“ Sozialkaufhäuser in neuen Händen

Sie sind für Menschen, die auf jeden Cent achten müssen, eine wichtige Anlaufstelle: die beiden Sozialkaufhäuser in Bexbach und Limbach. Den Stammsitz des Kaufhauses in Limbach gibt es bereits seit 2013. In Bexbach eröffnet man die Filiale im Mai 2020, nachdem die Räume in Erbach bereits nach einem Jahr und etwas Getöse hinter den Kulissen wieder schließen mussten (wir berichteten).