Kostenpflichtiger Inhalt: Anwerbungen im Ausland : Sind Angeworbene aus Mexiko überqualifiziert?

Uniklinik Homburg und Klinikum Saarbrücken nehmen mexikanische Fachkräfte unter Vertrag. Foto: Klinikum Saarbrücken/UKS

Homburg Die 30 angeworbenen mexikanischen Pflegekräfte, von denen künftig 18 am UKS arbeiten, werden ab Mitte Oktober ein halbes Jahr lang in Mexiko-Stadt von einer Tochtergesellschaft der Carl-Duisberg-Centren in Mexiko sprachlich und interkulturell auf ihre Arbeit und ihr Leben im Saarland vorbereitet.

Von Eric Kolling