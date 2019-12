Verbraucherzentrale : Energiesparen: Gute Vorsätze für das neue Jahr

Mit dem Absenken der Raumtemperatur lässt sich am meisten sparen. Schon ein Grad weniger spart sechs Prozent Energie. Foto: dpa/Ole Spata

Homburg/Bexbach/Kirkel Im Jahr 2020 mal was Neues ausprobieren? Der Vorsatz fürs neue Jahr könnte lauten, jeden Tag ein wenig Energie zu sparen. „Damit leistet man einen aktuellen Beitrag für mehr Klimaschutz“, schreibt Cathrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale des Saarlandes, in einer Pressemitteilung.

Energieverbrauch checken: Am einfachsten lassen sich der Verbrauch und damit auch die Kosten senken, wenn man weiß, an welchen Stellen im Haushalt unnötig Energie verbraucht wird. Regelmäßig den Stand des Strom-, Gas- und Wasserzählers notieren. Tabellen zum Zähler-Check gibt es bei der Verbraucherzentrale-Energieberatung.de zum Download.

Raumtemperatur absenken : Der größte Teil der im Haushalt verbrauchten Energie wird für die Heizung benötigt. Hier lässt sich auch am meisten sparen. Eine Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad spart sechs Prozent Heizenergie. Zumindest nachts die Temperatur absenken, das spart Energie ohne Komfort-Verlust. In der kalten Jahreszeit sollen die Rollläden nachts herunter gelassen werden. Die Türen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen sollten immer geschlossen sein.

Wärmeabgabe der Heizkörper nicht behindern: Damit die Wärme sich tagsüber ungehindert im Raum ausbreiten kann, dürfen die Heizkörper nicht durch Gardinen oder Möbel zugestellt werden. Wird die Wärmeabgabe in den Raum behindert, geht mehr Energie durch Außenwände verloren.

Mehr Hinweise zum Stromsparen, zur Heizungsoptimierung oder Wärmedämmung geben die Fachleute von der Verbraucherzentrale. Dank der Bunddesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist die Beratung in den 18 Büros im Saarland kostenfrei. Basis-Checks bei Verbrauchern zu Hause sind ebenfalls kostenfrei. Für einen Gebäude-Check, bei dem auch Heizungserneuerung und Gebäudedämmung besprochen werden, zahlen Interessenten 30,- Euro Eigenanteil. Termine zur persönlichen Beratung können unter Tel. 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) oder direkt bei den Beratungsstützpunkten vereinbart werden.

Anmeldung zur persönlichen Energieberatung in: Homburg, Kreisverwaltung, Am Forum 1, vierte Etage, Zimmer 438, Telefon (0 68 41) 1 04 84 34 oder (0681) 5 00 89 15. In der Gemeinde Kirkel im Rathaus Limbach, Hauptstraße 12, Telefon (0 68 41) 80 98 22.