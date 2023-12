Wahl Beim Verband bleibt die neue Spitze die alte

Nebst den üblichen Verwaltungsangelegenheiten, wie der Feststellung des Jahresabschlusses und der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes, wurden im Rahmen der Verbandsversammlung auch inhaltliche Fortschritte vorgestellt, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Im Jahresrückblick konnte beispielsweise über das wachsende Interesse am Partnerbetriebe-Netzwerk der Biosphäre, die Verstetigung der internationalen Beziehungen nach Polen und bis in die Naturlandschaften der Ukraine, dazu gehörte der trinational besetzte Biosphärengipfel im September in Narol im Biosphären-Partnerlandkreis Lubaczów, berichtet werden. Sehr positiv aufgenommen wurden auch die erfolgreiche Bliesgau-Bio-Brotbox-Aktion im Oktober, das äußerst lebhafte Biosphärenfest in Erfweiler-Ehlingen, das Erfolgsmodell der Junior-Ranger sowie das Solarkataster mit zwischenzeitlich mehr als 2300 Zugriffen, heißt es in der Mitteilung abschließend.